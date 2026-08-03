Ausblick: Ardent Health Partners zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ardent Health Partners wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,182 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ardent Health Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 1,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at