Ausblick: Ardmore Shipping stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ardmore Shipping lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,514 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 267,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 21,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD im Vergleich zu 0,880 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 226,6 Millionen USD, gegenüber 310,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at