WKN DE: A1W4G1 / ISIN: MHY0207T1001

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ardmore Shipping stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ardmore Shipping wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,293 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ardmore Shipping 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ardmore Shipping in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 54,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,06 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 198,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 405,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Ardmore Shipping Corp

Ardmore Shipping Corp 11,05 -3,03%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
