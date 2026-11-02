Ardmore Shipping Aktie

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WKN DE: A1W4G1 / ISIN: MHY0207T1001

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ardmore Shipping stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ardmore Shipping lädt am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,493 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,03 Prozent erhöht. Damals waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 59,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 292,8 Millionen USD, gegenüber 310,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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