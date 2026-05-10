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WKN DE: A3DWCU / ISIN: US0400441095

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Arena Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Arena Group lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,100 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 25,0 Millionen USD – ein Minus von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arena Group 31,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 120,0 Millionen USD im Vergleich zu 134,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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