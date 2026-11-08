Ausblick: Arena Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arena Group wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Arena Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Arena Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,080 USD je Aktie, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 84,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 134,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net