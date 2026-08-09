Arena Group Aktie
WKN DE: A3DWCU / ISIN: US0400441095
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arena Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arena Group präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 30,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 33,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 114,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 134,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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