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WKN DE: A3DWCU / ISIN: US0400441095

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Arena Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arena Group wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 34,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,64 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 140,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 125,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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