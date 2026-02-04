Ares Capital CorpShs Aktie

Ares Capital CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ares Capital wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,497 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ares Capital 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ares Capital nach den Prognosen von 12 Analysten 793,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 733,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 2,44 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 3,05 Milliarden USD im Vergleich zu 2,93 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Ares Capital CorpShs

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

