Ausblick: Ares Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ares Capital lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,473 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ares Capital einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ares Capital in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 770,2 Millionen USD im Vergleich zu 822,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 1,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at