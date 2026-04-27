Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ares Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ares Capital stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,483 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ares Capital ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 778,0 Millionen USD gegenüber 671,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,86 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Capital CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Ares Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ares Capital CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Ares Capital CorpShs
|15,92
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.