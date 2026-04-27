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WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ares Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ares Capital stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,483 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ares Capital ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 778,0 Millionen USD gegenüber 671,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,86 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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