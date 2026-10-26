Ausblick: Ares Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ares Capital wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,476 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ares Capital 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 776,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at