Ares Capital CorpShs Aktie

Ares Capital CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ares Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ares Capital wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,476 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ares Capital 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 776,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ares Capital CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Ares Capital CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ares Capital CorpShs 16,70 0,30% Ares Capital CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen