Ausblick: Ares Commercial Real Estate gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ares Commercial Real Estate wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ares Commercial Real Estate im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,073 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Ares Commercial Real Estate 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 64,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ares Commercial Real Estate 33,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,309 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 48,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 85,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at