Ausblick: Ares Commercial Real Estate informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ares Commercial Real Estate wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,011 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Ares Commercial Real Estate 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 52,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ares Commercial Real Estate 24,1 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,296 USD je Aktie, gegenüber -0,640 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 49,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 92,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at