Ausblick: Ares Commercial Real Estate informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ares Commercial Real Estate lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ares Commercial Real Estate die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,037 USD je Aktie gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 353,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -4,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ares Commercial Real Estate für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,0 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 85,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at