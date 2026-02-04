Ares Management Corporation Registered Shs Aktie

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Ares Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ares Management gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,59 Milliarden USD, gegenüber 4,22 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

