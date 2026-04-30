Ares Management Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N87U / ISIN: US03990B1017

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ares Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ares Management lässt sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ares Management die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD im Vergleich zu 1,76 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 5,72 Milliarden USD, gegenüber 6,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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