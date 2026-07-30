Ausblick: Ares Management präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ares Management wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Ares Management 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,27 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ares Management 1,49 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,76 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,64 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at