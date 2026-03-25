Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Argan wird am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 255,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 232,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,38 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 941,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 874,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at