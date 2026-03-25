Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
|
25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Argan wird am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 255,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 232,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,38 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 941,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 874,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Argan Inc
|
07:01
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Argan Inc
Aktien in diesem Artikel
|Argan Inc
|386,00
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.