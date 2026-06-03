Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Argan wird am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,31 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Argan 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 32,21 Prozent auf 256,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Argan noch 193,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,04 USD, gegenüber 9,74 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 944,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at