Argan Aktie
WKN: 784598 / ISIN: US04010E1091
|
03.06.2026 07:01:06
Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Argan wird am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,31 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Argan 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 32,21 Prozent auf 256,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Argan noch 193,7 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,04 USD, gegenüber 9,74 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 944,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Argan Inc
|
07:01
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: Argan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)