Ausblick: ARGO GRAPHICS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ARGO GRAPHICS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass ARGO GRAPHICS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,30 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 36,89 JPY je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 10,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,91 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei ARGO GRAPHICS für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,98 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 234,60 JPY, gegenüber 211,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 49,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 46,19 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at