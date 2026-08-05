Arhau a Aktie
WKN DE: A3C67M / ISIN: US04035M1027
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arhaus A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Arhaus A öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,162 USD je Aktie gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Arhaus A nach den Prognosen von 13 Analysten 365,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 358,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,478 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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