Ausblick: Arhaus A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arhaus A wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,094 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arhaus A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 351,5 Millionen USD gegenüber 347,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,490 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,37 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,27 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at