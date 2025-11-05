Ausblick: Arhaus A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arhaus A veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arhaus A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 338,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 319,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,456 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at