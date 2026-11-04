Arhau a Aktie
WKN DE: A3C67M / ISIN: US04035M1027
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arhaus A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Arhaus A wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arhaus A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 370,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 344,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,536 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arhaus Inc Registered Shs -A-
|
04.11.26
|Ausblick: Arhaus A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Arhaus A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Arhaus Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Arhaus Inc Registered Shs -A-
|13,15
|9,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.