Aris Mining Aktie
WKN DE: A3DTTG / ISIN: CA04040Y1097
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Aris Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aris Mining wird am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,423 USD gegenüber 0,180 CAD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 301,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 211,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,220 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 923,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 699,5 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Aris Mining Corp Registered Shs
|17,42
|5,26%
