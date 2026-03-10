Ausblick: Aris Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aris Mining wird am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,423 USD gegenüber 0,180 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 301,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 211,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,220 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 923,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 699,5 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

