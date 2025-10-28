Ausblick: Aris Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aris Mining wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 257,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 183,8 Millionen CAD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,220 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 884,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 699,5 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at