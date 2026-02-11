Ausblick: Arista Networks präsentiert Quartalsergebnisse

Arista Networks lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,758 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Arista Networks 0,620 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,38 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 23,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,00 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at