Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arista Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Arista Networks wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,808 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,62 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 30,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arista Networks einen Umsatz von 2,00 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,01 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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