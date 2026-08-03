Ausblick: Arista Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arista Networks lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arista Networks die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,886 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,37 Prozent auf 2,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Arista Networks noch 2,20 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,75 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,62 Milliarden USD, gegenüber 9,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at