Ausblick: Aritzia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aritzia wird am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,05 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aritzia ein EPS von 0,580 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,97 Prozent auf 1,12 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aritzia noch 812,1 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,94 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,71 Milliarden CAD, gegenüber 3,70 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at