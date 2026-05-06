Ausblick: Aritzia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aritzia stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,880 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aritzia in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden CAD im Vergleich zu 895,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,13 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,85 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,66 Milliarden CAD, gegenüber 2,74 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at