Ausblick: Aritzia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aritzia lädt am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,884 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,660 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 27,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 930,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 728,7 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,85 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,41 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,74 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at