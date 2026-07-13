Arjo AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H7JW / ISIN: SE0010468116
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Arjo Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arjo Registered B öffnet am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,414 SEK gegenüber 0,340 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Arjo Registered B 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,72 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arjo Registered B 2,68 Milliarden SEK umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,82 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,23 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,09 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 11,00 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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