WKN DE: A2H7JW / ISIN: SE0010468116

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Arjo Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arjo Registered B äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,720 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arjo Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,86 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arjo Registered B einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 SEK, gegenüber 1,83 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,05 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,29 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Arjo AB Registered Shs -B-

Arjo AB Registered Shs -B- 2,81 -1,20%

Börse aktuell

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

