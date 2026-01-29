Ausblick: Arjo Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arjo Registered B äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,720 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arjo Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,86 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arjo Registered B einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 SEK, gegenüber 1,83 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,05 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,29 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at