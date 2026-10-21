Arjo AB Registered b Aktie
WKN DE: A2H7JW / ISIN: SE0010468116
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Arjo Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arjo Registered B wird sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arjo Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,76 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 SEK im Vergleich zu 1,23 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 11,25 Milliarden SEK, gegenüber 11,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arjo AB Registered Shs -B-
|
21.10.26
|Ausblick: Arjo Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Arjo Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Arjo Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Arjo Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Arjo AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Arjo AB Registered Shs -B-
|2,55
|1,59%