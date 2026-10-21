Ausblick: Arjo Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arjo Registered B wird sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arjo Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,76 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 SEK im Vergleich zu 1,23 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 11,25 Milliarden SEK, gegenüber 11,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at