Ausblick: Arkema (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arkema (spons ADRs) wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,912 USD je Aktie gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,68 Milliarden USD, gegenüber 10,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at