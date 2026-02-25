Ausblick: Arkema (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arkema (spons ADRs) äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,773 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Arkema (spons ADRs) 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,42 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,34 USD je Aktie, gegenüber 4,88 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 10,53 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at