ArkemaAct. Aktie

ArkemaAct. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZ0 / ISIN: FR0010313833

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: ArkemaAct gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ArkemaAct wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,658 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ArkemaAct noch 0,150 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll ArkemaAct 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,06 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ArkemaAct 2,27 Milliarden EUR umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,57 EUR, gegenüber 4,51 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 9,02 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,54 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

