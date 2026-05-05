Ausblick: ArkemaAct präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ArkemaAct wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,785 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,18 Milliarden EUR gegenüber 2,38 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 EUR, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,16 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,07 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at