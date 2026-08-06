ARKO Aktie
WKN DE: A2QF30 / ISIN: US0412421085
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: ARKO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ARKO stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ARKO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,99 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ARKO einen Umsatz von 2,00 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,51 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,64 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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