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WKN DE: A2QF30 / ISIN: US0412421085

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: ARKO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARKO äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass ARKO im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll ARKO mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,69 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD im Vergleich zu 0,150 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 7,27 Milliarden USD, gegenüber 7,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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