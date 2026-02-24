Ausblick: ARKO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ARKO stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,015 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,81 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,99 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,66 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 8,73 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at