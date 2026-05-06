Ausblick: Arlo Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arlo Technologies wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,192 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arlo Technologies ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 139,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 119,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 567,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 529,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at