Ausblick: Arlo Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arlo Technologies stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,197 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 228,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 144,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 139,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,947 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 591,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 529,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net