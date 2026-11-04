Arlo Technologies Aktie
WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arlo Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Arlo Technologies stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,197 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 228,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 144,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 139,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,947 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 591,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 529,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arlo Technologies Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Arlo Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Arlo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Arlo Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Arlo Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Arlo Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Arlo Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Arlo Technologies Inc Registered Shs
|13,36
|9,42%