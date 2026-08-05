Arlo Technologies Aktie
WKN DE: A2JRL0 / ISIN: US04206A1016
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arlo Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Arlo Technologies lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arlo Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Arlo Technologies 0,030 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 129,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Arlo Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 148,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 565,9 Millionen USD, gegenüber 529,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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