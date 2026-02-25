Ausblick: Arlo Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arlo Technologies präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,164 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Arlo Technologies -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 135,6 Millionen USD gegenüber 121,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,656 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 523,6 Millionen USD im Vergleich zu 510,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at