Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Arm wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 31 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,475 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,39 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 41 Analysten von durchschnittlich 6,09 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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