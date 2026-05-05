Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Arm wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
33 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,582 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 32 Analysten einen Zuwachs von 18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,47 Milliarden USD gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,01 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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