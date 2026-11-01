Armada Hoffler Properties Aktie
WKN DE: A1WY9H / ISIN: US04208T1088
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Armada Hoffler Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Armada Hoffler Properties wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,050 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent verringert. Damals waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 52,6 Millionen USD gegenüber 96,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 45,30 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,670 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 209,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 285,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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